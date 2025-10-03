Il regista potrebbe rifiatare dopo il filotto di partite da titolare. Il tecnico dell'Inter ha scelto il sostituto in regia per la Cremonese

Difficile rinunciare a Calhanoglu. Inzaghi lo sapeva perfettamente, col turco o senza la sua Inter era un'altra squadra. Impossibile trovare un sostituto, impossibile trovare un giocatore con la sua qualità, con la sua quantità, con la sua capacità di gestire il pallone, di far partire l'azione e non solo: Calhanoglu si è dimostrato in questi anni anche un terminale offensivo importante, ma anche un giocatore fondamentale nel recupero palla e nell'interdizione.

Era un problema per Inzaghi, ora lo sarà anche per Chivu. Il tecnico rumeno ha capito cosa vuol dire giocare senza Calhanoglu al Mondiale per Club, con tutto il rispetto per Asllani che era il sostituto designato. Una volta rientrato dall'infortunio il turco non ha praticamente mai messo il piede fuori dal campo. Saltata la gara col Torino, Chivu ha schierato dal 1' Calhanoglu nelle gare contro Udinese, Juve, Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga.

Ora è arrivato il momento di tirare il fiato per il regista turco. Chi sarà il suo sostituto contro la Cremonese? Chivu ha già fatto capire chi è il suo preferito in quel ruolo: Nicolò Barella. È lui il prescelto da Chivu quando Calhanoglu deve rifiatare: lo si è visto nella gara d'esordio col Torino, quando il turco era infortunato, ma anche nelle ultime gare della pre season, quando ormai Asllani aveva capito che il suo periodo in nerazzurro era terminato.