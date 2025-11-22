Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del derby Inter-Milan in programma domani sera. Per l'ex giocatore la squadra di Cristian Chivu è la favorita della stracittadina.
"E' una prova per capire a che punto è il Milan, ma non penso sia una prova Scudetto. Sono più fiducioso che vinca l'Inter lo Scudetto e il derby, perché più forte. Però i derby sono particolari. Se vince il Milan non diventa una candidata forte per lo Scudetto, perché manca ancora molto".
