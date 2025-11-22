FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bonanni: “Derby prova per capire a che punto è il Milan. Fiducioso che vinca l’Inter perché…”

ultimora

Bonanni: “Derby prova per capire a che punto è il Milan. Fiducioso che vinca l’Inter perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del derby Inter-Milan in programma domani sera. Per l’ex giocatore la squadra di Cristian Chivu è la favorita della stracittadina. “E’ una prova per capire a che...
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bonanni: “Derby prova per capire a che punto è il Milan. Fiducioso che vinca l’Inter perché…”- immagine 1
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del derby Inter-Milan in programma domani sera. Per l'ex giocatore la squadra di Cristian Chivu è la favorita della stracittadina.

Bonanni: “Derby prova per capire a che punto è il Milan. Fiducioso che vinca l’Inter perché…”- immagine 2
Getty Images

"E' una prova per capire a che punto è il Milan, ma non penso sia una prova Scudetto. Sono più fiducioso che vinca l'Inter lo Scudetto e il derby, perché più forte. Però i derby sono particolari. Se vince il Milan non diventa una candidata forte per lo Scudetto, perché manca ancora molto".

Leggi anche
SportWeek, la top80 dei migliori U20: dominio Barcellona, Esposito dopo Camarda e…
Chivu, missione derby: ecco quale potrebbe essere l’arma segreta. I giocatori da tempo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA