Bonanni: “Non vedo un’Inter in crisi e che non segue Chivu. Sicuramente…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro la Juve
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro la Juve: "Con la Juventus l'Inter non meritava minimamente di perdere. I bianconeri hanno vinto la partita con gli episodi, come spesso capita nel calcio moderno".

"L'Inter ha avuto in mano il pallino del gioco e ha fatto la partita nella metà campo avversaria. Non vedo un'Inter in crisi e non vedo una squadra che non segue l'allenatore. Sicuramente prendere così tanti gol è un problema e sei punti di distacco dalla vetta impongono di non poter perdere più. Il Napoli è superiore, ma comunque li metto subito dietro".

