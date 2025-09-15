Bonanni: “Non vedo un’Inter in crisi e che non segue Chivu. Sicuramente…”

"L'Inter ha avuto in mano il pallino del gioco e ha fatto la partita nella metà campo avversaria. Non vedo un'Inter in crisi e non vedo una squadra che non segue l'allenatore. Sicuramente prendere così tanti gol è un problema e sei punti di distacco dalla vetta impongono di non poter perdere più. Il Napoli è superiore, ma comunque li metto subito dietro".