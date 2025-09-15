Dopo il Mondiale 2026, per almeno 4 anni e in vista del Mondiale 2030, la FIFAha cambiato il calendario delle pause stagionali. La prima pausa di settembre durerà per tre settimane, dunque verranno accorpate due pause, come si legge nel calendario pubblicato sul sito dell'Organizzazione Mondiale del calcio.
FIFA, dal 2026 cambia il calendario delle pause per le Nazionali
"Dopo aver consultato le parti interessate, la FIFA ha pubblicato il Calendario delle partite internazionali per un periodo di quattro o otto anni", si legge sul sito ufficiale. "L'obiettivo in questo processo è quello di creare un calendario calcistico che sia adatto alle esigenze moderne contribuendo al miglioramento della qualità di vita dei giocatori, che va incontro alle esigenze dei club e delle Nazionali", si legge ancora.
Nella prossima stagione quindi si fermeranno dal 21 settembre al 6 ottobre e in queste tre settimane le Nazionali giocheranno quattro partite che quest'anno sono state divise in due pause, quella di settembre (dall'1 al 13) e quella di ottobre (dal 7 al 18). Sempre previste le altre due pause, quella di novembre e quella primaverile. Quest'anno sono in programma ancora una pausa a novembre dal 10 al 22 novembre e quella tra il 23 marzo e il 4 aprile prima del Mondiale che si giocherà tra giugno e luglio 2026 tra Canada, Messico e States.
