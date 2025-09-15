FIFA, dal 2026 cambia il calendario delle pause per le Nazionali

"Dopo aver consultato le parti interessate, la FIFA ha pubblicato il Calendario delle partite internazionali per un periodo di quattro o otto anni", si legge sul sito ufficiale. "L'obiettivo in questo processo è quello di creare un calendario calcistico che sia adatto alle esigenze moderne contribuendo al miglioramento della qualità di vita dei giocatori, che va incontro alle esigenze dei club e delle Nazionali", si legge ancora.

Nella prossima stagione quindi si fermeranno dal 21 settembre al 6 ottobre e in queste tre settimane le Nazionali giocheranno quattro partite che quest'anno sono state divise in due pause, quella di settembre (dall'1 al 13) e quella di ottobre (dal 7 al 18). Sempre previste le altre due pause, quella di novembre e quella primaverile. Quest'anno sono in programma ancora una pausa a novembre dal 10 al 22 novembre e quella tra il 23 marzo e il 4 aprile prima del Mondiale che si giocherà tra giugno e luglio 2026 tra Canada, Messico e States.