Qui le sue considerazioni attraverso X: "Ho visto Zoff prendere gol da 30mt da Dirceu e da Brandts in Argentina 78, quattro anni dopo mise le sue mani sulla Coppa del Mondo. Chiedere la sostituzione di un portiere perché ha fatto un errore- e mezzo-significa non avere rispetto né competenza. Tutti i portieri fanno degli errori, tutti. L’analisi va fatta sui requisiti che il calcio attuale pretende dal portiere: tra i quali ci sono sicuramente statura importante, fisicità esplosiva e abilità con i piedi. A Sommer manca qualcosa?".