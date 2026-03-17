Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della lotta scudetto. Dopo l'ultima giornata, le speranze delle inseguitrici dell'Inter si sono ridotte. "Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione più interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. Il Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bonanni: “Inter, una mano e mezzo sullo scudetto. Fabregas? Ho impressione che voglia educare…”
ultimora
Bonanni: “Inter, una mano e mezzo sullo scudetto. Fabregas? Ho impressione che voglia educare…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della lotta scudetto
"per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più. Fabregas poi potrà non esser simpaticissimo e ho l'impressione che voglia educare il nostro paese ad un certo tipo di calcio e questo non mi piace molto. Il calcio italiano non sarà un grande spettacolo, ma continuo a pensare che sia per via degli stadi e per la grande quantità di calciatori stranieri".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA