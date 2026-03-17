Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della lotta scudetto. Dopo l'ultima giornata, le speranze delle inseguitrici dell'Inter si sono ridotte. "Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione più interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. Il Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili".