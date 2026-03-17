Marco Bucciantini , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così della sconfitta di del Milan in ottica scudetto: "La partita doveva offrire un agguato definitivo all'Inter , il derby era servito a questo, ad allungare un po' la lotta scudetto: il Milan ha mostrato che il massimo che può fare l'ha fatto.

L'obiettivo Champions per il Milan è l'obiettivo massimo, precario: difficilmente riescono ad avere la personalità per gestire la lotta scudetto. Toccava una partita in cui dire "ci siamo ancora noi", invece l'Inter ha guadagnato un punto: e per me sono più vicini i 9 punti del Napoli che gli 8 del Milan. La lotta scudetto per il Milan è matematicamente viva ma sta facendo il massimo: e mi sembra onesto chiedere quello.