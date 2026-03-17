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fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Scudetto? Per me sono più vicini all’Inter i 9 punti del Napoli che gli 8 del Milan”

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Bucciantini: “Scudetto? Per me sono più vicini all’Inter i 9 punti del Napoli che gli 8 del Milan”

Bucciantini: “Scudetto? Per me sono più vicini all’Inter i 9 punti del Napoli che gli 8 del Milan” - immagine 1
Marco Bucciantini, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così della sconfitta di ieri del Milan in ottica scudetto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Marco Bucciantini, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così della sconfitta di del Milan in ottica scudetto: "La partita doveva offrire un agguato definitivo all'Inter, il derby era servito a questo, ad allungare un po' la lotta scudetto: il Milan ha mostrato che il massimo che può fare l'ha fatto.

Bucciantini: “Scudetto? Per me sono più vicini all’Inter i 9 punti del Napoli che gli 8 del Milan”- immagine 2
Getty Images

L'obiettivo Champions per il Milan è l'obiettivo massimo, precario: difficilmente riescono ad avere la personalità per gestire la lotta scudetto. Toccava una partita in cui dire "ci siamo ancora noi", invece l'Inter ha guadagnato un punto: e per me sono più vicini i 9 punti del Napoli che gli 8 del Milan. La lotta scudetto per il Milan è matematicamente viva ma sta facendo il massimo: e mi sembra onesto chiedere quello.

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