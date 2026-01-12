Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato di Inter-Napoli e ha analizzato le difficoltà dei nerazzurri nei big match. "È stata una bella partita, con ritmo alto e con due squadre forti che si sono affrontate a viso aperto. Inter e Napoli hanno dimostrato il loro valore e arriveranno in corsa fino alla fine. I nerazzurri secondo me hanno qualcosa in più, ma McTominay ha sottolineato giustamente come gli infortuni affrontati dagli azzurri siano stati tanti finora".
La lotta scudetto è da considerarsi a due o è aperta a piu squadre?—
"Inter e Napoli sono le più forti, ma se devo scegliere una possibile contendente scelgo la Juventus".
Negli ultimi quattordici incroci con Juventus, Milan e Napoli l'Inter non ha mai vinto. Qual è la motivazione?—
"Di certo fa riflettere che una squadra cosi forte non riesca a mostrare la propria forza negli scontri diretti. I nerazzurri del resto se non hanno centrato alcuni scudetti è stato proprio per il fattore mentale, dato che tecnicamente sono sempre stati i più forti".
