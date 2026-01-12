L'ex difensore nerazzurro ha parlato del pareggio con il Napoli e ha analizzato le difficoltà dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio - 16:00

«A Lautaro nei big match è mancato il gol. Per un giocatore dell'Inter comunque c'è a tirare fuori qualcosa. Non si può criticare Lautaro per il lavoro che fa per la squadra in tutte le partite ma se analizziamo la gara con il Napoli secondo me non ha fatto una bella partita, ha impegnato la difesa ma il Napoli l'ha preparata molto bene». Così Andrea Ranocchia su Pressing ha parlato dell'ex compagno e della partita contro il Napoli finita due a due.

«Anche Hojlund ha messo in difficoltà Akanji. E so per certo che Conte in settimana al suo attaccante ha detto 'tu sei davanti ad Akanji e cerchi di non farti anticipare'», ha aggiunto anche l'ex difensore dell'Inter.

Sulla partita ha anche detto: «Risultato giusto, partita equilibrata e per momenti. Questo punto vale più per il Napoli e meno per l'Inter, si è visto anche anche dalle facce dei calciatori dell'Inter a fine gara, erano molto affranti. Il Napoli ha avuto un punto che gli darà una bella spinta. In un big match così, se il Napoli avesse perso questa sera lo scudetto lo poteva salutare, Mctominay fa un errore, prende gol e la reazione che ha avuto. Difficile riprendersi dopo quell'errore, fa qualcosa di eccezionale: è anche un momento in cui è in grandissima fiducia».

«I gol subiti dopo il 75esimo? In Italia quando una squadra prende gol qualcuno sbaglia. Non c'è un Yamal che scarta tutti e fa gol. Questa sera Inter e Napoli hanno sbagliato in fase difensiva. Ma il problema è l'Inter che si sente tanto forte a volte e si lascia andare», ha detto anche l'ex giocatore interista.

(Fonte: Pressing)