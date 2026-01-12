Il turco ha chiesto la sostituzione nel finale della gara col Napoli: si è fermato per un problema al polpaccio. I nerazzurri lavorano per migliorare le loro consapevolezze

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 15:51)

Gli esami per Calhanoglu verranno effettuati domani. Il calciatore turco è uscito anzitempo dalla sfida contro il Napoli, ha chiesto il cambio a Chivu che a fine partita ha preferito non sbilanciarsi sull'entità del problema. Dalle sensazioni avute ieri e anche oggi, come riferiscono a Skysport, il problema non sembra serio ma essendo il polpaccio la parte interessata bisognerà aspettare l'esito degli esami.

"Poi c'è una questione scontri diretti all'Inter. Ma alla fine - ha sottolineato a proposito delle critiche che emergono nell'ambiente dopo il pari col Napoli Matteo Barzaghi, inviato di Sky - ha ragione l'allenatore nerazzurro quando dice che chi li ha vinti è dietro in classifica. L'Inter deve fare l'ultimo gradino nei big match per una crescita personale, per consapevolezza e mentalità vincente da rinforzare. Cosa manca alla squadra? Di fatto ieri è arrivato un pari e l'Inter ha meno rimpianti rispetto ad altri scontri diretti in cui aveva dominato e aveva perso. La formazione nerazzurra ha provato fino in fondo, vedi il palo di Mkhitaryan ma è stata una sfida comunque equilibrata, giusto il pari".

"I numeri dicono che negli ultimi dieci confronti con Juve, Milan e Napoli su 30 punti l'Inter ne ha raccolti 5, pochi perché nell'anno della seconda stella l'Inter ha vinto tutti gli scontri diretti, poi è iniziato una specie di sortilegio. Ci saranno ancora altre sfide e altre 17 gare che non sono scontri diretti e se dovesse vincere quelle gare Chivu comunque rimarrebbe in testa e farebbe in modo che quella degli scontri diretti resti solo una statistica", ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)