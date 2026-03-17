Bonanni: “Inter, più di una mano sullo scudetto. Il Milan dovrà puntare su…”

"Se il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione più interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. Il Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, cosi come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili.