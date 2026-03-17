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Bonanni: “Inter, più di una mano sullo scudetto. Il Milan dovrà puntare su…”

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Il punto di vista dell'ex calciatore e tecnico a proposito della lotta al vertice nel campionato di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni sulla lotta scudetto dopo l'ultimo turno di campionato:

"Se il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione più interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. Il Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, cosi come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili.

Per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più. Fabregas poi potrà non esser simpaticissimo e ho l'impressione che voglia educare il nostro paese ad un certo tipo di calcio e questo non mi piace molto. Il calcio italiano non sarà un grande spettacolo, ma continuo a pensare che sia per via degli stadi e per la grande quantità di calciatori stranieri".

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