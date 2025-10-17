L'ex giocatore nerazzurro ha detto la sua sulla rosa nerazzurra ai microfoni di Soccer Magazine

17 ottobre 2025

Hernanes, ex giocatore dell'Inter, a Soccer Magazine ha detto la sua sul campionato e si è soffermato pure sulla squadra nerazzurra e lo scudetto che non ha vinto nella scorsa stagione: «Quella nerazzurra è una squadra molto forte. Giocano molto bene da un po’ di anni. Però a parte Lautaro, che è arrivato ad essere il giocatore che è con l’esperienza e il suo lavoro, non vedo un fenomeno nell’Inter. Sono grandissimi giocatori, ma è la squadra che è forte e messa bene», ha detto.

«Con tutti gli impegni che si hanno, il campionato adesso è molto più equilibrato e se qualche giocatore comincia a non rispondere bene in campo, la squadra va in difficoltà. È quello che è successo, partendo dal presupposto che è una squadra ottima, ma che non è stata fatta con degli acquisti come quelli che fa ad esempio il Real Madrid che va a prendere Mbappé», ha spiegato.

«L’Inter è una squadra fortissima e costruita bene, però bisogna mantenere quella costruzione lì con giocatori importanti che coprono ruoli importanti, perché è il collettivo che funzionava e che funziona. Quindi ci sta che tra cali dei giocatori e impegni non vai a vincere», ha aggiunto il brasiliano.

Poi ha commentato anche la notizia del possibile approdo di Neymar in Serie A: «Neymar come nome sì, però per quanto riguarda le prestazioni non sono certo della sua condizione fisica e atletica, quindi non sarei sicuro. Anche in Brasile “O Ney” sta facendo un po’ di fatica. La sua condizione non è ottimale», ha concluso.