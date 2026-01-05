L'ex giocatore ha parlato del momento dell'Inter e ha detto la sua su un ipotetico ritorno di Joao Cancelo

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del momento dell'Inter e ha detto la sua su un ipotetico ritorno di Joao Cancelo. "Tanta roba, sarebbe molto importante. Ho un ricordo di lui in Italia bellissimo e gli ultimi anni fatti al City sono stati fatti alla grande. Non penso che sia diventato improvvisamente scarso e il suo arrivo aiuterebbe l'Inter ad avere una squadra ancora più competitiva".