L'ex giocatore ha parlato del momento dell'Inter e ha detto la sua su un ipotetico ritorno di Joao Cancelo
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del momento dell'Inter e ha detto la sua su un ipotetico ritorno di Joao Cancelo. "Tanta roba, sarebbe molto importante. Ho un ricordo di lui in Italia bellissimo e gli ultimi anni fatti al City sono stati fatti alla grande. Non penso che sia diventato improvvisamente scarso e il suo arrivo aiuterebbe l'Inter ad avere una squadra ancora più competitiva".

L'Inter che stiamo vedendo è la migliore sotto la gestione di Chivu?

"Non mi stupisce, per me l'Inter è sempre stata una squadra forte. Non vedo enormi differenze rispetto al gioco di Inzaghi, solo che ora stanno ruotando di più gli altri elementi. In più Lautaro è tornato a giocare come sapevamo e Thuram ha ritrovato il gol. Se poi prendi anche Cancelo...".

