Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la clamorosa sconfitta della Juve contro la Fiorentina. Sconfitta dolorosa per i bianconeri che dal quarto posto sono scivolati al sesto. "Per me Spalletti è l'allenatore giusto per far ripartire la Juve, si è trovato in una situazione da dover gestire non sua, il suo lavoro partirà ora dalla prossima settimana, quando la Juve finirà il campionato".

"Se non dovesse arrivare in Champions credo sia una grossa delusione, ma Spalletti non deve sbagliare il prossimo anno. Non mi aspettavo la Juve fuori dalle prime 4 ma il calcio è anche questo. Spalletti ha rinnovato, mi sembra molto difficile che lo facciano fuori, credo che cambieranno Comolli. Serve un ds italiano, che conosca questa realtà e aiuti Spalletti a costruire una squadra giusta, un Juve credibile in Italia e in Europa".