De Canio: “Conte intellettualmente onesto. Le sue parole post Pisa…”

L'ex allenatore Luigi De Canio ha parlato così del futuro di Antonio Conte commentando le parole del tecnico del Napoli

Matteo Pifferi Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 23:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, l'ex allenatore Luigi De Canio ha parlato così del futuro di Antonio Conte, in dubbio se rimanere a Napoli oppure no:

"Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e quello no. Non situazioni dalle quali si tira fuori. Ha fatto una richiesta al presidente, se si migliorano le cose che non sono andate certo che rimane, onorando il contratto.

Ci saranno delle situazioni che, vivendo in prima persona e l'esperienza che ha, probabilmente chiede al presidente di migliorare per diventare una società più forte. Quindi una struttura nel suo insieme, che intende staff e tutto, più forte. E ci sono anche i suoi errori.

Quando un tecnico parla così, mette in mezzo anche i suoi errori, perché la prima cosa che fa è analizzare quello che ha fatto. Conte è una persona onesta intellettualmente e sa quali sono gli errori che può aver fatto".