Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la vittoria del Milan contro il Napoli. L'ex giocatore sottolinea come la squadra di Allegri stia facendo sopra le sue possibilità in questo avvio di stagione.

"Credo che il Milan non è una squadra che può essere pensata più forte di Inter e Napoli. Ieri ottimi 20 minuti iniziali, ho visto un giocatore particolarmente in difficoltà, ossia Marianucci, dall'altra parte il Milan ha fatto una fase perfetta, ha rischiato il giusto. Il Milan credo stia facendo sopra le sue possibilità, Napoli e Inter sono più forti".