Nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, nello studio hanno analizzato i numeri impressionanti di Lautaro Martinez. Presente anche Fabio Quagliarella che ha elogiato il capitano nerazzurro: "Ha qualche pausa? Criticare è sempre bello, soprattutto chi ha frequentato poco il campo".
Quagliarella: “Stimo tanto Lautaro. Mi piace soprattutto una cosa. In Seria A sono pochi…”
Presente negli studi di Sky Sport, l'ex giocatore elogia il capitano nerazzurro
"Come si fa? Io stimo tantissimo Lautaro per come gioca, è il classico giocatore che fa giocare bene la squadra. A volte non fa gol e va benissimo, però il lavoro che fa, come si muove, un attaccante va valutato a 360 gradi. Poi è uno potente, mi piace soprattuto il primo controllo che fa sempre un controllo orientato, bellissimo. Uno dei pochi nel campionato italiano che sa fare dei controlli così, stupendo. Ci può stare un periodo di flessione, ma i numeri...".
