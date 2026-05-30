Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la decisione del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. "Non se l'aspettava nessuno praticamente. In primis non me l'aspettavo, perché addirittura prima dell'ultima giornata pensavo che sarebbe rimasto al Milan. A Napoli invece credevo sarebbe andato Italiano, che è un profilo nettamente differente. Secondo me gli azzurri comunque al momento sono la squadra più pronta per potersi giocare il campionato con l'Inter. Non so quanto possa essere la scelta giusta per questi obiettivi, tutto qui".
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fcinter1908 ultimora Bonanni: “Il Napoli più pronto per potersi giocare il campionato con l’Inter. Non so quanto…”
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Bonanni: “Il Napoli più pronto per potersi giocare il campionato con l’Inter. Non so quanto…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la decisione del Napoli di affidare la panchina ad Allegri
Pensi che Allegri si meritasse questa panchina?—
"Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso. Pensavo che questa potesse essere l'occasione giusta per ingaggiare Italiano e per proporre un calcio di un certo tipo. Ora per forza di cose mi aspetto che il Napoli faccia degli investimenti importanti, dato che ad Allegri devi affidare una squadra di un certo tipo".
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