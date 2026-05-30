Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la decisione del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. "Non se l'aspettava nessuno praticamente. In primis non me l'aspettavo, perché addirittura prima dell'ultima giornata pensavo che sarebbe rimasto al Milan. A Napoli invece credevo sarebbe andato Italiano, che è un profilo nettamente differente. Secondo me gli azzurri comunque al momento sono la squadra più pronta per potersi giocare il campionato con l'Inter. Non so quanto possa essere la scelta giusta per questi obiettivi, tutto qui".