Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua sulla polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti. "A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato. Ognuno poi la vede a modo suo, ma io mi ricordo un Roma Juventus 0-0 con Mourinho e Allegri in panchina, che fu una cosa bruttissima. Eppure stiamo parlando di due grandi tecnici sulla carta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bonanni: “Risultatisti e giochisti? Non mi piace l’idea di puntare solo al risultato. Ricordo…”
ultimora
Bonanni: “Risultatisti e giochisti? Non mi piace l’idea di puntare solo al risultato. Ricordo…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua sulla polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti
Allegri sta facendo un miracolo con il Milan?—
"Miracolo no, ma non mi aspettavo potesse fare cosi bene".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA