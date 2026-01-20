Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua sulla polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua sulla polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti. "A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato. Ognuno poi la vede a modo suo, ma io mi ricordo un Roma Juventus 0-0 con Mourinho e Allegri in panchina, che fu una cosa bruttissima. Eppure stiamo parlando di due grandi tecnici sulla carta".