Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua sulla polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua sulla polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti. "A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato. Ognuno poi la vede a modo suo, ma io mi ricordo un Roma Juventus 0-0 con Mourinho e Allegri in panchina, che fu una cosa bruttissima. Eppure stiamo parlando di due grandi tecnici sulla carta".

Getty

Allegri sta facendo un miracolo con il Milan?

—  

"Miracolo no, ma non mi aspettavo potesse fare cosi bene".

(TMW Radio)

