I nerazzurri hanno messo le mani sul promettente difensore centrale croato, classe 2008: operazione in chiusura

Fabio Alampi Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 23:53)

L'Inter ha messo le mani su Leon Jakirovic: i nerazzurri, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, avrebbero chiuso l'operazione con la Dinamo Zagabria sulla base di 2,5 milioni di euro + 2 di bonus e percentuale sulla futura rivendita, con il promettende difensore classe 2008 che in settimana arriverà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al club di viale della Liberazione.

Il quotidiano croato Sportske Novosti illustra alcuni dettagli della trattativa: "Il trasferimento è praticamente concordato, alcuni dettagli devono solo essere "rifiniti". L'Inter ha offerto 2,5 milioni di euro per il "piccolo Jakir" già quest'estate, ma sia la Dinamo che Jakirovic e i suoi rappresentanti hanno rifiutato l'offerta. Come annunciato all'epoca, Leon doveva essere al centro del progetto del club croato, uno dei pezzi di maggior valore. Si prevedeva che un giorno avrebbe portato un'enorme somma di euro nelle casse azzurre, la stima era tra i 10 e i 12 milioni".

"Quest'inverno l'Inter si è fatta avanti di nuovo, aumentando l'offerta; una cifra per la quale la Dinamo dà "luce verde". Jakirovic e chi gli sta intorno sono soddisfatti del piano presentato dall'Inter. Il piano prevede che Jakirovic giochi in futuro in Prima Squadra, si alleni con Petar Sucic e, se non dovesse essere subito convocato per le partite, come inizialmente logico supporre, giocherà con l'U23 nerazzurra. Il club milanese non ha intenzione di cederlo in prestito".