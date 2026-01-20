Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Inter e, nello specifico, delle mosse dei nerazzurri sul mercato di gennaio

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Inter e, nello specifico, delle mosse dei nerazzurri sul mercato di gennaio. Ecco le parole del giornalista:

"L’Inter invece ha sempre il problema esterno destro e in attesa di una delle brillanti trovate di Ausilio, non convince il ritorno di Perisic a 37 anni. C’è un giallo anche per il difensore croato Mlacic, 19 anni".

"I nerazzurri con cinque milioni hanno già fatto con l’Hajduk, ma il ragazzo prima di firmare ha preso Ramadani come procuratore, sicuramente per puntare a un contratto più alto e valutare meglio la situazione. L’Inter non farà giochi al rialzo, ancora qualche giorno e poi salta tutto".