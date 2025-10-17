Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così di Roma-Inter, big-match in programma domani all'Olimpico:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bonanni: “Ecco la vera differenza tra Inter e Roma. Un protagonista? Vi faccio questo nome”
ultimora
Bonanni: “Ecco la vera differenza tra Inter e Roma. Un protagonista? Vi faccio questo nome”
"Dybala a partita in corso potrebbe rappresentare una carta in più, al contrario di quanto potrebbe fare Pellegrini", ha detto poi Bonanni
"Sicuramente il reparto d'attacco è quello in cui l'Inter spicca di più rispetto alla Roma. I nerazzurri sono più forti a livello di organico, mentre la Roma sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo dei risultati. Credo comunque che i nerazzurri siano pronti per lottare per lo scudetto, mentre i giallorossi ancora no".
Per Gasperini meglio Dybala o Pellegrini dal primo minuto?
"Dybala a partita in corso potrebbe rappresentare una carta in più, al contrario di quanto potrebbe fare Pellegrini".
Chi pensi che saranno i protagonisti del prossimo turno di campionato?
"Come allenatore penso Fabregas, seppur in tribuna. Come giocatore dico Bonny e come squadra dico la Lazio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA