L'attaccante della Cremonese, dopo aver segnato a San Siro contro il Milan, si è ripetuto contro i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 23:16)

L’attaccante grigiorosso Federico Bonazzoli è intervenuto in zona mista al termine di Cremonese-Inter, sfida della 6a giornata di Serie A Enilive. Ecco le sue dichiarazioni.

Cos'è successo stasera?

"Niente, avevamo di fronte una squadra che pochi mesi fa ha giocato una finale di Champions League mentre noi in quei giorni giocavamo la finale playoff. Abbiamo obiettivi diversi, loro sono una squadra che a tratti è stata ingiocabile in Italia e in Europa. Abbiamo fatto del nostro meglio, ci porteremo a casa degli spunti importanti e pensiamo alla prossima partita. Continuiamo a lavorare e guardare al nostro obiettivo con impegno, dedizione e umiltà".

Contro il Milan siete riusciti a vincere, vi aspettavate di ottenere di più questa sera?

"Ripeto che queste squadre hanno obiettivi diversi dai nostri, noi dobbiamo salvarci e sappiamo che si passa da prestazioni come quella vista contro il Milan e quella di stasera. Siamo su due livelli diversi e dobbiamo cercare di accorciare il gap con ferocia e dedizione al lavoro, ma sappiamo che davanti avevamo una squadra fortissima".

Il vostro obiettivo è qualcosa in più della salvezza?

"Se a inizio anno ci avessero detto che avremmo perso solo una volta nelle prime sei ci avremmo messo la firma. Vogliamo fare punti su ogni campo, ma abbiamo grandissima umiltà e sappiamo che non è facile. La partita di stasera non è né una delusione né un passo indietro, sono sicuro che ci servirà per affrontare nei migliore dei modi le prossime partite".

Ancora una volta sei andato a segno a San Siro…

"Fare gol è piacevole, ma quando non porti a casa punti la squadra viene al primo posto. Se voglio essere determinante per la squadra devo metterci il massimo del mio impegno, siamo un gruppo importante composto da ragazzi con valori. Sapevamo di avere davanti una squadra forte, guardiamo avanti e poi saremo pronti per i prossimi impegni".

Come ti sei trovato con Vardy?

"Non c'è bisogno che commenti io Jamie, si è creato subito un bel rapporto con la squadra. Si è integrato bene nel nostro ambiente e speriamo che possa darci una mano per raggiungere il nostro obiettivo. Cercheremo di sfruttare la sua esperienza".

(uscremonese.it)