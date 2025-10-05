Intervenuto in diretta su TvPlay, Emiliano Viviano, ex portiere, ha risposto così alla domanda di un possibile arrivo all'Inter di Roberto De Zerbi con la presenza di Beppe Marotta: "De Zerbi con Marotta? La vedo dura.
Prendere De Zerbi significa prendere un po' di cose. Lui è uno che vuole lavorare in una determinata situazione: lui non ha problemi a rifiutare grandi squadre e grandi contratti. Non è questione di indicare nomi: faccio un esempio, magari lui va al Real e dice io Militao, Valverde e tizio non li voglio.
E non c'è altra maniera. Poi è abbastanza malleabile. Posso dirvi che a Marsiglia lui non aveva indicato, non è un problema: ma su alcune cose si fissa, su dinamiche che non gli piacciono", ha spiegato.
