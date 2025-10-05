FC Inter 1908
Emiliano Viviano, ex portiere, ha risposto così alla domanda di un possibile arrivo all'Inter di Roberto De Zerbi con la presenza di Beppe Marotta
Intervenuto in diretta su TvPlay, Emiliano Viviano, ex portiere, ha risposto così alla domanda di un possibile arrivo all'Inter di Roberto De Zerbi con la presenza di Beppe Marotta: "De Zerbi con Marotta? La vedo dura.

Prendere De Zerbi significa prendere un po' di cose. Lui è uno che vuole lavorare in una determinata situazione: lui non ha problemi a rifiutare grandi squadre e grandi contratti. Non è questione di indicare nomi: faccio un esempio, magari lui va al Real e dice io Militao, Valverde e tizio non li voglio.

E non c'è altra maniera. Poi è abbastanza malleabile. Posso dirvi che a Marsiglia lui non aveva indicato, non è un problema: ma su alcune cose si fissa, su dinamiche che non gli piacciono", ha spiegato.

