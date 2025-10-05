Al tavolo di Sky Calcio Club si discute dell'attacco della Juventus: le punte bianconere in questo inizio di stagione stanno facendo molta fatica a rendere e gli ultimi risultati della squadra di Tudor (5 pareggi di fila) lo dimostrano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bergomi: “Inter in attacco ha due titolari e due riserve”. Florenzi interviene e Del Piero…
ultimora
Bergomi: “Inter in attacco ha due titolari e due riserve”. Florenzi interviene e Del Piero…
Gli opinionisti del programma dibattono così, mettendo in contrapposizione la situazione della Juve a quella dell'Inter
In merito alle continue rotazioni del tecnico croato dei suoi attaccanti, gli opinionisti del programma dibattono così, mettendo in contrapposizione la situazione della Juve a quella dell'Inter.
Bergomi: "L'Inter ha due punte riconoscibili che sono i due titolari. Gli altri due entrano ma sanno che sono riserve".
Florenzi: "No, però quanto c'è di livello tra Lautaro e Thuram con Pio e Bonny rispetto a Openda e Vlahovic?".
Caressa: "Tu dici che sono più vicini quelli dell'Inter?".
Florenzi: "No, quelli della Juve. Gli altri sono facili da interpretare".
Del Piero: "Sono d'accordo, gli altri due dell'Inter sono arrivati sapendo di partire in panchina, alla Juve è diverso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA