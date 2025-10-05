FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bergomi: “Inter in attacco ha due titolari e due riserve”. Florenzi interviene e Del Piero…

ultimora

Bergomi: “Inter in attacco ha due titolari e due riserve”. Florenzi interviene e Del Piero…

Bergomi: “Inter in attacco ha due titolari e due riserve”. Florenzi interviene e Del Piero… - immagine 1
Gli opinionisti del programma dibattono così, mettendo in contrapposizione la situazione della Juve a quella dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di Sky Calcio Club si discute dell'attacco della Juventus: le punte bianconere in questo inizio di stagione stanno facendo molta fatica a rendere e gli ultimi risultati della squadra di Tudor (5 pareggi di fila) lo dimostrano.

Bergomi: “Inter in attacco ha due titolari e due riserve”. Florenzi interviene e Del Piero…- immagine 2
Getty

In merito alle continue rotazioni del tecnico croato dei suoi attaccanti, gli opinionisti del programma dibattono così, mettendo in contrapposizione la situazione della Juve a quella dell'Inter.

Bergomi: “Inter in attacco ha due titolari e due riserve”. Florenzi interviene e Del Piero…- immagine 3
Getty Images

Bergomi: "L'Inter ha due punte riconoscibili che sono i due titolari. Gli altri due entrano ma sanno che sono riserve".

Florenzi: "No, però quanto c'è di livello tra Lautaro e Thuram con Pio e Bonny rispetto a Openda e Vlahovic?".

Caressa: "Tu dici che sono più vicini quelli dell'Inter?".

Florenzi: "No, quelli della Juve. Gli altri sono facili da interpretare".

Del Piero: "Sono d'accordo, gli altri due dell'Inter sono arrivati sapendo di partire in panchina, alla Juve è diverso".

Leggi anche
Viviano: “De Zerbi all’Inter con Marotta? La vedo dura, ecco perché”
Serie A, il Milan spreca troppo con Pulisic e Leao: con la Juve finisce 0-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA