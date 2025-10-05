Gli opinionisti del programma dibattono così, mettendo in contrapposizione la situazione della Juve a quella dell'Inter

Marco Astori Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 23:13)

Al tavolo di Sky Calcio Club si discute dell'attacco della Juventus: le punte bianconere in questo inizio di stagione stanno facendo molta fatica a rendere e gli ultimi risultati della squadra di Tudor (5 pareggi di fila) lo dimostrano.

In merito alle continue rotazioni del tecnico croato dei suoi attaccanti, gli opinionisti del programma dibattono così, mettendo in contrapposizione la situazione della Juve a quella dell'Inter.

Bergomi: "L'Inter ha due punte riconoscibili che sono i due titolari. Gli altri due entrano ma sanno che sono riserve".

Florenzi: "No, però quanto c'è di livello tra Lautaro e Thuram con Pio e Bonny rispetto a Openda e Vlahovic?".

Caressa: "Tu dici che sono più vicini quelli dell'Inter?".

Florenzi: "No, quelli della Juve. Gli altri sono facili da interpretare".

Del Piero: "Sono d'accordo, gli altri due dell'Inter sono arrivati sapendo di partire in panchina, alla Juve è diverso".