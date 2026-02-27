Sulla stessa lunghezza d'onda anche il direttore sportivo Mitar Mrkela che, intervenuto all'interno del podcast "2x45", ha esaltato Kostov: "Se potrà diventare la nostra nuova cessione record? Secondo me sì. Kostov gioca il miglior calcio di qualsiasi altro giocatore della sua età, non so se degli ultimi anni, forse da Dejan Stankovic. A 17 anni ha già deciso molte partite importanti. È un giocatore incredibile in termini di qualità, e sta ancora crescendo. Ha segnato 9 gol in campionato, messo a referto 7 assist, e come centrocampista partecipa molto sia alla fase difensiva che a quella offensiva. I suoi numeri sono fantastici, e credo che sarà un nuovo trasferimento da record per il nostro calcio".