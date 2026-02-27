FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora CEO Stella Rossa: “Kostov? Già ricevuta offerta da 20 milioni”. E c’è il paragone pesante

ultimora

CEO Stella Rossa: “Kostov? Già ricevuta offerta da 20 milioni”. E c’è il paragone pesante

CEO Stella Rossa: “Kostov? Già ricevuta offerta da 20 milioni”. E c’è il paragone pesante - immagine 1
Il gioiellino serbo, classe 2008, sta attirando su di sè le attenzioni di numerosissimi club europei, Inter inclusa
Fabio Alampi Redattore 

Vasilije Kostov è il nome nuovo del calcio europeo: il gioiellino serbo, classe 2008, sta attirando su di sè le attenzioni di numerosissime big europei, Inter inclusa. La Stella Rossa, club proprietario del suo cartellino, già si sfrega le mani, pensando all'incasso da record che potrebbe ricavare dalla sua cessione.

CEO Stella Rossa: “Kostov? Già ricevuta offerta da 20 milioni”. E c’è il paragone pesante- immagine 2
Getty Images

Zvezdan Terzic, CEO dei biancorossi, ai microfoni del Mirror non na negato i sondaggi e le prime offerte ricevute per il talentuoso centrocampista: "Non posso parlare di chi ha chiamato, ma abbiamo ricevuto un'offerta da 20 milioni di euro".

LEGGI ANCHE

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il direttore sportivo Mitar Mrkela che, intervenuto all'interno del podcast "2x45", ha esaltato Kostov: "Se potrà diventare la nostra nuova cessione record? Secondo me sì. Kostov gioca il miglior calcio di qualsiasi altro giocatore della sua età, non so se degli ultimi anni, forse da Dejan Stankovic. A 17 anni ha già deciso molte partite importanti. È un giocatore incredibile in termini di qualità, e sta ancora crescendo. Ha segnato 9 gol in campionato, messo a referto 7 assist, e come centrocampista partecipa molto sia alla fase difensiva che a quella offensiva. I suoi numeri sono fantastici, e credo che sarà un nuovo trasferimento da record per il nostro calcio".

Leggi anche
Scintille Caressa-Bergomi: “Inter flop come Napoli!” – “Non puoi dirlo,...
Genoa-Inter, in arrivo il presidente Sucu: la squadra di De Rossi a lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA