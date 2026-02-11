Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Zbigniew Boniek ha detto la sua sulla tecnologia in campo. Questo il giudizio dell'ex giocatore.
Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Zbigniew Boniek ha detto la sua sulla tecnologia in campo
"Il Var è un male necessario, perché un arbitro con due occhi non può sconfiggere una tecnologia con 26 camere – le sue parole – Il Var può essere d’aiuto: ha tolto sicuramente i gol irregolari e il fuorigioco è matematico. Però non deve diventare un poliziotto che va a cercare il colpevole, come ogni tanto succede. Dobbiamo abituarci: il Var c’è, ci sarà e sarà sempre più invasivo".
