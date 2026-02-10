Continuano senza sosta le polemiche arbitrali, soprattutto sull'uso del VAR. Ne ha parlato anche Paolo Condò sul Corriere della Sera:
Condò: “Deriva VAR, ascoltiamo De Rossi. Ma la verità è che nessuno si lamenta quando…”
"La contabilità degli episodi da moviola, complica moltissimo qualsiasi ragionamento sul tema. La pretesa di codificare gli episodi ha creato un lungo elenco di precedenti che di fatto obbliga arbitri e varisti a continui ribassi in termini di aderenza al «senso del calcio»: per quanto veniale e impercettibile possa essere un contatto, ce n’è sempre stato uno più veniale e più impercettibile fischiato ai danni di chi ora reclama il rigore. Come se ne esce?".
"Facendo nostro l’allarme «non è più calcio» proclamato da De Rossi e rilanciato da Gasperini, ma in realtà già suonato a turno da tutti i loro colleghi dopo aver subito un papocchio, perché la verità profonda è che nessuno si lamenta quando il papocchio va a suo favore. Da qui a fine stagione non si può cambiare niente, perché la tirannia dei precedenti impone di continuare a fischiare sciocchezze fino al giorno del reset. Da lì in poi, bisognerebbe avere il coraggio di rinnegare una chiamata sbagliata per non sbagliare più".
(Fonte: Corriere della Sera)
