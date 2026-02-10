"La contabilità degli episodi da moviola, complica moltissimo qualsiasi ragionamento sul tema. La pretesa di codificare gli episodi ha creato un lungo elenco di precedenti che di fatto obbliga arbitri e varisti a continui ribassi in termini di aderenza al «senso del calcio»: per quanto veniale e impercettibile possa essere un contatto, ce n’è sempre stato uno più veniale e più impercettibile fischiato ai danni di chi ora reclama il rigore. Come se ne esce?".

"Facendo nostro l’allarme «non è più calcio» proclamato da De Rossi e rilanciato da Gasperini, ma in realtà già suonato a turno da tutti i loro colleghi dopo aver subito un papocchio, perché la verità profonda è che nessuno si lamenta quando il papocchio va a suo favore. Da qui a fine stagione non si può cambiare niente, perché la tirannia dei precedenti impone di continuare a fischiare sciocchezze fino al giorno del reset. Da lì in poi, bisognerebbe avere il coraggio di rinnegare una chiamata sbagliata per non sbagliare più".