L'ex centrocampista, tra le altre, di Lazio e Inter, ha rassegnato le dimissioni da tecnico del club russo

Dejan Stankovic lascia lo Spartak. L'ex centrocampista, tra le altre, di Lazio e Inter, ha rassegnato le dimissioni da tecnico del club russo nonostante la vittoria dell'ultima giornata contro l'Akhmat, battuto 2-1 in trasferta.

Lo Spartak ha ufficializzato l'addio attraverso un comunicato postato sul sito ufficiale: "Al momento lo Spartak occupa il 6º posto nella classifica della Premier League russa, risultato che non soddisfa la dirigenza del club. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il lavoro svolto e auguriamo loro buona fortuna per il prosieguo della carriera".