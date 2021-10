Boninsegna: “Inter può dire la sua. Quasi impossibile sostituire Lukaku, Dzeko sta…”

Le parole dell'ex bomber nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Roberto Boninsegna ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida con l'Udinese: "Che effetto fa vedere le maglie che ho indossato qui al Museo di San Siro? Ti viene da piangere, perché ti vedi giovane e rivivi quei momenti splendidi ai quali hai partecipato direttamente. Soprattutto in Messico nella finale che abbiamo perso. Noi ci siamo andati vicino quella volta. Inter-Udinese? Io sono nato interista, L'Inter viene da un campionato vinto meritatamente. L'Inter è partita un po' male, sono andati via tre giocatori importanti e sostituire Lukaku è quasi impossibile anche se Dzeko sta facendo molto bene. Il campionato è lungo, l'altra sera ho visto l'Inter e ha giocato bene. Può ancora dire la sua. C'è da fare i conti con il Napoli e con il Milan, io spero che a lungo andare l'Inter riesca a recuperare questi 7-8 punti. La Juve è in un momento crisi. Dzeko sta facendo molto bene, come anni è un po' pericoloso. A una certa età è più facile farsi male. Tocchiamo ferro, abbiamo bisogno di lui e sta dimostrando che se sta bene può fare la differenza".