"Buon compleanno ad Ange-Yoan Bonny. Oggi l’attaccante francese compie 22 anni. Bonny sta vivendo la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, dopo essere arrivato in nerazzurro nell’estate 2025".
Bonny compie gli anni, gli auguri dell’Inter: “Potenza, generosità e spirito di squadra”
Oggi l'attaccante francese compie 22 anni: gli auguri del Club nerazzurro
"Potenza, generosità e spirito di squadra hanno già conquistato i tifosi interisti: finora il numero 14 ha collezionato 10 presenze tra Serie A e Champions League, realizzando tre reti e fornendo quattro assist. Ad Ange-Yoan vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro all'attaccante francese che oggi compie 22 anni.
