"Potenza, generosità e spirito di squadra hanno già conquistato i tifosi interisti: finora il numero 14 ha collezionato 10 presenze tra Serie A e Champions League, realizzando tre reti e fornendo quattro assist. Ad Ange-Yoan vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro all'attaccante francese che oggi compie 22 anni.