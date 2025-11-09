FC Inter 1908
Bonny: “Dimarco sa servire assist top. Il derby sarà importante ma…”

Marco Macca
Altro gol per Bonny, sempre più protagonista nell'Inter. Queste le dichiarazioni a DAZN dell'attaccante francese, autore del secondo gol nella vittoria del 2-0 nerazzurro contro la Lazio:

"Quando vedo Dimash andare sulla fascia so che devo essere pronto in area perché sa servire assist top. Il derby sarà una partita importante, ma lo è ogni partita e la giocheremo con la stessa voglia di sempre".

(Fonte: DAZN)

