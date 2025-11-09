Goleador Inter, Lautaro tra i grandi della storia: ad un passo da Mazzola

Il gol che Lautaro Martinez ha segnato alla Lazio , dopo minuti dal fischio d'inizio, è stato bellissimo. Una palla d'esterno che si è infilata girando, con una traiettoria particolarissima, nell'angolino della porta, inarrivabile per il portiere avversario.

Davanti a lui ci sono quattro italiani: Mazzola, a 162 gol (ma per alcuni ne ha 161 quindi Lautaro lo avrebbe già raggiunto), Boninsegna che ora il Toro mette nel mirino e che di reti in nerazzurro ne ha segnate 173 e poi Altobelli a 209 e Meazza che è primo in questa particolare classifica con 284 reti nerazzurre segnate.