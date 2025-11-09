Il gol che Lautaro Martinez ha segnato alla Lazio, dopo minuti dal fischio d'inizio, è stato bellissimo. Una palla d'esterno che si è infilata girando, con una traiettoria particolarissima, nell'angolino della porta, inarrivabile per il portiere avversario.
Goleador Inter, Lautaro tra i grandi della storia: ad un passo da Mazzola
Dopo la rete segnata contro il Kairat in Champions League arriva la rete in campionato che mancava dal 29 ottobre, dalla gara contro la Fiorentina.
La rete alla Lazio è la 161esima segnata dal capitano con la maglia dell'Inter addosso in tutte le competizioni. Un gol che gli vale il quinto posto nella classifica dei goleador della storia nerazzurra in tutte le competizioni.
Davanti a lui ci sono quattro italiani: Mazzola, a 162 gol (ma per alcuni ne ha 161 quindi Lautaro lo avrebbe già raggiunto), Boninsegna che ora il Toro mette nel mirino e che di reti in nerazzurro ne ha segnate 173 e poi Altobelli a 209 e Meazza che è primo in questa particolare classifica con 284 reti nerazzurre segnate.
L'argentino rischia di salire sul podio degli attaccanti più prolifici della storia dell'Inter. Niente male per un attaccante che "è in crisi" tutte le volte che la rete gli manca per qualche partita.
