Incredibile Lautaro: è il quarto della storia Inter a segnare 10 gol in 7 anni solari diversi - immagine 1
Lautaro Martinez (10 gol nel 2025) è il quarto giocatore nella storia dell’Inter ad aver realizzato almeno 10 reti in sette diversi anni solari in Serie A
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Lautaro Martinez continua a scrivere record su record con la maglia dell'Inter e oltre ad essere arrivato ad un gol da Sandro Mazzola, quarto marcatore della storia del club, è entrato anche in una classifica particolare: il dato è riportato da Opta.

Incredibile Lautaro: è il quarto della storia Inter a segnare 10 gol in 7 anni solari diversi- immagine 2

Lautaro Martinez (10 gol nel 2025) è infatti il quarto giocatore nella storia dell’Inter ad aver realizzato almeno 10 reti in sette diversi anni solari in Serie A, dopo Alessandro Altobelli (sette), Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza (otto entrambi).

