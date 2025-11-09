Lautaro Martinez continua a scrivere record su record con la maglia dell'Inter e oltre ad essere arrivato ad un gol da Sandro Mazzola, quarto marcatore della storia del club, è entrato anche in una classifica particolare: il dato è riportato da Opta.
Lautaro Martinez (10 gol nel 2025) è il quarto giocatore nella storia dell’Inter ad aver realizzato almeno 10 reti in sette diversi anni solari in Serie A
Lautaro Martinez (10 gol nel 2025) è infatti il quarto giocatore nella storia dell’Inter ad aver realizzato almeno 10 reti in sette diversi anni solari in Serie A, dopo Alessandro Altobelli (sette), Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza (otto entrambi).
