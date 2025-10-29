Ormai sembra sempre più imminente l'approdo di Luciano Spalletti alla Juventus.
Ravezzani: “Spalletti operazione tardiva ma perfetta per la Juve. E lui ha accettato…”
Dopo l'esonero di Igor Tudor, infatti, la società bianconera sta trovando l'intesa di massima con Spalletti, reduce dall'esperienza negativa con la Nazionale.
Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così la scelta della Juventus:
"Va riconosciuto che la scelta di Spalletti in questi termini è un’operazione tardiva ma tecnicamente perfetta della Juve. È l’allenatore più esperto e vincente su piazza. Ha accettato un contratto molto rischioso mettendosi in gioco. Le premesse sono ottime. Il tempo dirà".
