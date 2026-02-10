La lotta tra la Francia e le nazionali africane per assicurarsi i giovani talenti con doppia nazionalità è più accesa che mai. In questo contesto, in Costa d’Avorio sta per verificarsi un vero e proprio doppio colpo di scena.
"Bonny giocherà il Mondiale ma non con la Francia": clamorosa voce sul prossimo marzo
Indiscrezione clamorosa quella che arriva dalla Costa d'Avorio sull'attaccante nerazzurro
Il noto giornalista ivoriano Sanh Séverin assicura infatti che Leny Yoro (Manchester United) e Ange-Yoan Bonny (Inter) raggiungeranno gli Éléphants in occasione della finestra internazionale di marzo.
Entrambi i giocatori hanno già vestito in passato la maglia della Francia, senza però mai esordire con la Nazionale maggiore. Sarebbe un colpo enorme in prospettiva Coppa del Mondo 2026, torneo nel quale la selezione ivoriana affronterà avversari di primo piano come Germania ed Ecuador.
