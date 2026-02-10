Intervenuti al Podcast Numer1, Fabrizio Biasin e Giuseppe Cruciani hanno parlato del percorso di Chivu all'Inter. Parte Biasin: "Chivu mi ha sorpreso in positivo, non pensavo potesse fare quello che sta facendo. Non mi immaginavo riuscisse a fare anche a livello di gestione soprattutto psicologica"

Interviene Cruciani: "Sono innamorato di Chivu, lo bacerei sulla spalla come ha fatto Spalletti con la Zille o anche di più, è vero. Sono innamorato di Chivu, che vi devo dire? Ha fatto 13 partite in Serie A prima di andare all'Inter, ha preso una squadra distrutta psicologicamente dalla batosta di Monaco, ha fatto un lavoro sulla testa dei giocatori, è in corsa su tutti i fronti, se non fanno cazzate con i salmonari sono agli ottavi di Champions, quindi soldi che entrano, e in campionato, voglio dire, è in fuga e deve temere o il rientro degli infortuni del Napoli o Allegri. Come si fa a non essere innamorati di Chivu? Anche per me le risposte che dà, per me è il numero 1 assoluto. Poi magari non vincerà niente come è successo l'anno scorso ma voto 10"