FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Inter, lista di 4 allenatori per post Inzaghi. Il retroscena su come arriva Chivu”

ultimora

Sabatini: “Inter, lista di 4 allenatori per post Inzaghi. Il retroscena su come arriva Chivu”

Sabatini: “Inter, lista di 4 allenatori per post Inzaghi. Il retroscena su come arriva Chivu” - immagine 1
"Una cosa è sicura: Chivu sembra perfetto come persona e come personaggio", aggiunge poi Sandro Sabatini
Matteo Pifferi Redattore 

Sandro Sabatini, intervenuto al Podcast Numer1, ha raccontato un retroscena relativo al momento nel quale l'Inter ha scelto di affidare la panchina a Chivu: "Ci sono dei giorni particolari in cui sembra che tutti i pianeti si allineino o che si chiuda un cerchio. La partita contro il Sassuolo è finita 5-0 per l'Inter e poche ore dopo c'è stato PSG-Marsiglia ed è finita 5-0. La memoria è andata alla finale persa dall'Inter 5-0. Perché si è chiuso un cerchio? Credo di poter raccontare un piccolo retroscena, non estremamente pubblicizzato o magari scritto solo tra le righe.

Sabatini: “Inter, lista di 4 allenatori per post Inzaghi. Il retroscena su come arriva Chivu”- immagine 2

Quando Inzaghi, a sorpresa ma neanche tanto, decise di lasciare l'Inter, Marotta e Ausilio si trovarono con la scelta dell'allenatore da fare e valutarono 4 profili: Vieira che fu scartato subito, un altro era Fabregas ma era molto impegnativo perché Marotta non se l'è mai sentita di telefonare al Como per liberarlo. Rimasero due profili: De Zerbi e Chivu. De Zerbi che ha perso 5-0 col PSG in uno scherzo del destino arrivato subito dopo il 5-0 dell'Inter col Sassuolo.

Sabatini: “Inter, lista di 4 allenatori per post Inzaghi. Il retroscena su come arriva Chivu”- immagine 3
Getty Images

In quel momento, Ausilio propose De Zerbi e Chivu, la scelta finale fu di Marotta che scelse Chivu a scapito di De Zerbi, che è un bravo allenatore, che si è costruito un personaggio che non rispecchia il suo valore. Una cosa è sicura: Chivu sembra perfetto come persona e come personaggio, e quindi come allenatore dell'Inter"

Leggi anche
“Bonny giocherà il Mondiale ma non con la Francia”: clamorosa voce sul prossimo marzo
Acerbi compie gli anni, l’Inter: “Solidità, personalità ed enorme spirito di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA