Matteo Pifferi Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 17:55)

Sandro Sabatini, intervenuto al Podcast Numer1, ha raccontato un retroscena relativo al momento nel quale l'Inter ha scelto di affidare la panchina a Chivu: "Ci sono dei giorni particolari in cui sembra che tutti i pianeti si allineino o che si chiuda un cerchio. La partita contro il Sassuolo è finita 5-0 per l'Inter e poche ore dopo c'è stato PSG-Marsiglia ed è finita 5-0. La memoria è andata alla finale persa dall'Inter 5-0. Perché si è chiuso un cerchio? Credo di poter raccontare un piccolo retroscena, non estremamente pubblicizzato o magari scritto solo tra le righe.

Quando Inzaghi, a sorpresa ma neanche tanto, decise di lasciare l'Inter, Marotta e Ausilio si trovarono con la scelta dell'allenatore da fare e valutarono 4 profili: Vieira che fu scartato subito, un altro era Fabregas ma era molto impegnativo perché Marotta non se l'è mai sentita di telefonare al Como per liberarlo. Rimasero due profili: De Zerbi e Chivu. De Zerbi che ha perso 5-0 col PSG in uno scherzo del destino arrivato subito dopo il 5-0 dell'Inter col Sassuolo.

In quel momento, Ausilio propose De Zerbi e Chivu, la scelta finale fu di Marotta che scelse Chivu a scapito di De Zerbi, che è un bravo allenatore, che si è costruito un personaggio che non rispecchia il suo valore. Una cosa è sicura: Chivu sembra perfetto come persona e come personaggio, e quindi come allenatore dell'Inter"