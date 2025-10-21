Chi ha più certezze in attacco tra Inter e Napoli? E' questo il tema dibattuto al tavolo di "Cose Scomode"

Marco Astori Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 18:03)

Chi ha più certezze in attacco tra Inter e Napoli? E' questo il tema dibattuto al tavolo di "Cose Scomode" tra l'ex portiere Emiliano Viviano e l'ex attaccante Luca Toni: ecco lo scambio tra i due in merito.

Viviano: "La realtà è chiara e tonda: oggi all'Inter se Thuram ha un problema gioca Bonny, se Lautaro ha un problema gioca Esposito. Al Napoli se non c'è Hojlund e gioca Lucca e la cosa è diversa".

Toni: "Ma ragazzi, l'hanno pagato 35 milioni eh. Se per te è un bidone... E' un bell'attaccante".

Viviano: "Non è un bidone, può essere un punto interrogativo".

Toni: "Perché, Esposito non lo è?".

Viviano: "Ma è la quarta scelta".

Toni: "Bonny ha giocato solo a Parma".

Viviano: "Molto pronto, molto più simile a Thuram".

Toni: "Se mi dici Lucca o Bonny prima dell'inizio del campionato non so se uno prende Bonny o Lucca".