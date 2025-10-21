FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bonny o Lucca? Toni: “A inizio campionato non so chi prendi eh!”. Viviano: “Per me…”

ultimora

Bonny o Lucca? Toni: “A inizio campionato non so chi prendi eh!”. Viviano: “Per me…”

Bonny o Lucca? Toni: “A inizio campionato non so chi prendi eh!”. Viviano: “Per me…” - immagine 1
Chi ha più certezze in attacco tra Inter e Napoli? E' questo il tema dibattuto al tavolo di "Cose Scomode"
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Chi ha più certezze in attacco tra Inter e Napoli? E' questo il tema dibattuto al tavolo di "Cose Scomode" tra l'ex portiere Emiliano Viviano e l'ex attaccante Luca Toni: ecco lo scambio tra i due in merito.

Bonny o Lucca? Toni: “A inizio campionato non so chi prendi eh!”. Viviano: “Per me…”- immagine 2
Getty

Viviano: "La realtà è chiara e tonda: oggi all'Inter se Thuram ha un problema gioca Bonny, se Lautaro ha un problema gioca Esposito. Al Napoli se non c'è Hojlund e gioca Lucca e la cosa è diversa".

Toni: "Ma ragazzi, l'hanno pagato 35 milioni eh. Se per te è un bidone... E' un bell'attaccante".

Viviano: "Non è un bidone, può essere un punto interrogativo".

Bonny o Lucca? Toni: “A inizio campionato non so chi prendi eh!”. Viviano: “Per me…”- immagine 3
Getty Images

Toni: "Perché, Esposito non lo è?".

Viviano: "Ma è la quarta scelta".

Toni: "Bonny ha giocato solo a Parma".

Viviano: "Molto pronto, molto più simile a Thuram".

Toni: "Se mi dici Lucca o Bonny prima dell'inizio del campionato non so se uno prende Bonny o Lucca".

Leggi anche
Viviano: “Inter con 2 colpi a gennaio vinceva in carrozza!”. Toni: “Ma...
Impallomeni: “Chivu? Non era facile ricostruire l’anima di questa squadra. Ogni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA