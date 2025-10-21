FC Inter 1908
Viviano: “Inter con 2 colpi a gennaio vinceva in carrozza!”. Toni: “Ma l’ha buttato con…”

Al tavolo del podcast "Cose Scomode", si discute ancora dello scudetto vinto dal Napoli e perso dall'Inter nella scorsa stagione
Marco Astori
Marco Astori 

Al tavolo del podcast "Cose Scomode", si discute ancora dello scudetto vinto dal Napoli e perso dall'Inter nella scorsa stagione. Questo il dibattito tra l'ex portiere Emiliano Viviano e l'ex attaccante Luca Toni.

Viviano: "All'Inter l'anno scorso bastavano due giocatori a gennaio e vinceva il campionato in carrozza.

Toni: "Sì però l'ha buttato via con la Lazio in casa, non c'entrano i giocatori".

Viviano: "Sì, per l'amor di Dio, erano arrivati".

Pellegatti: "Erano stanchi".

Viviano: "Gli ultimi 10 minuti contro la Lazio sembrava un'amichevole di agosto, avanti e indietro".

