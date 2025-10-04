"È bello vincere, siamo sulla continuità, sono contento di questo. Regista Barella? Ogni giorno gli do 10 io di voto.

Gioia di essere qui all’Inter e quanto conta Chivu? Mi dà fiducia ogni giorno, si lavora bene, la mia chance so che arriva e dal Parma all’Inter è lo stesso, lo ringrazio, avanti così", ha detto.