L'attaccante argentino torna a disposizione di Davide Ancelotti dopo un infortunio muscolare, ma i tifosi del Botafogo non sono molto contenti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Nelle sue quattro stagioni all'Inter, Joaquin Correa non ha lasciato un buon ricordo nella memoria dei tifosi nerazzurri. Al suo arrivo a Milano c'erano grandi aspettative, ma il Tucu ha deluso, anche per via di alcuni infortuni che lo hanno rallentato. A giugno l'argentino ha firmato un contratto col Botafogo portandosi dietro sempre il solito carico di speranza, ma anche in Brasile Correa fatica a imporsi.

I numeri sono impietosi per l'attaccante: 0 gol e 0 assist in 17 partite (758 minuti). Vittima di un infortunio muscolare, Correa adesso è pronto a tornare a disposizione di Davide Ancelotti, ma i tifosi del Botafogo non sembrano esserne molto contenti: "È una minaccia?", scrivono alcuni tifosi commentando la notizia del ritorno in campo del Tucu. ""

È una minaccia

