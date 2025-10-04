Nelle sue quattro stagioni all'Inter, Joaquin Correa non ha lasciato un buon ricordo nella memoria dei tifosi nerazzurri. Al suo arrivo a Milano c'erano grandi aspettative, ma il Tucu ha deluso, anche per via di alcuni infortuni che lo hanno rallentato. A giugno l'argentino ha firmato un contratto col Botafogo portandosi dietro sempre il solito carico di speranza, ma anche in Brasile Correa fatica a imporsi.
Ex Inter, numeri impietosi per Correa che è pronto a tornare in campo. Tifosi Botafogo: “È una…”
L'attaccante argentino torna a disposizione di Davide Ancelotti dopo un infortunio muscolare, ma i tifosi del Botafogo non sono molto contenti
I numeri sono impietosi per l'attaccante: 0 gol e 0 assist in 17 partite (758 minuti). Vittima di un infortunio muscolare, Correa adesso è pronto a tornare a disposizione di Davide Ancelotti, ma i tifosi del Botafogo non sembrano esserne molto contenti: "È una minaccia?", scrivono alcuni tifosi commentando la notizia del ritorno in campo del Tucu. ""
