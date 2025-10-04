Nelle sue quattro stagioni all'Inter, Joaquin Correa non ha lasciato un buon ricordo nella memoria dei tifosi nerazzurri. Al suo arrivo a Milano c'erano grandi aspettative, ma il Tucu ha deluso, anche per via di alcuni infortuni che lo hanno rallentato. A giugno l'argentino ha firmato un contratto col Botafogo portandosi dietro sempre il solito carico di speranza, ma anche in Brasile Correa fatica a imporsi.