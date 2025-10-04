Presente negli studi di Sky Sport per parlare di Inter-Cremonese , Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sul momento dei nerazzurri. "Se Bonny non gioca neanche nella partita in cui manca quello che è il giocatore che dovrebbe sostituire, in casa con la Cremonese... Io trovo giusto scegliere Bonny. Chiaro che tra lui ed Esposito chi preferisci, senza ombra di dubbio Esposito. Come la Cremonese può mettere in difficoltà l'Inter? Intasando gli spazi, giocando con grande concentrazione. L'Inter parte nettamente favorita, la Cremonese è fino a questo momento la vera rivelazione. Chivu? Il sistema di gioco è lo stesso, i giocatori più o meno gli stessi".

"A me è piaciuta molto la serenità con cui Chivu ha affrontato il periodo delicato. Sabato ero a Cagliari per commentare la partita, dopo la gara ho parlato con addetti ai lavori dell'Inter e mi hanno parlato molto bene di Chivu che sta lavorando benissimo in allenamento, sino molto contenti. Ha avuto il vantaggio che dopo le due sconfitte il calendario gli ha dato la man. Sta facendo un buon lavoro, una gestione saggia della rosa, soprattutto questa serenità che non era facile trovare dopo due sconfitte tu che hai solo 13 panchine in Serie A".