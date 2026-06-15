Alcuni ex allenatori ricordano gli inizi dell'attaccante nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 15 giugno - 17:45

Ange-Yoan Bonny è uno dei giocatori chiave della Costa d'Avorio ai Mondiali. Prima di affermarsi all'Inter, l'attaccante è cresciuto nelle giovanili di Touraine e Berry. I suoi ex allenatori lo ricordano come un giocatore eccezionale. “Mi piace molto vederlo giocare perché rivedo le stesse mosse che faceva sette o otto anni fa. È bravissimo nelle finte e nei dribbling, e faceva le stesse cose anche con me a quei tempi”, osserva Nicolas Piresse, il suo allenatore nella nazionale Under 17 del Tours FC intervistato da La Nouvelle Republique.

"Nel calcio giovanile era davvero eccezionale, si distingueva per il dribbling e la potenza. Ciò che mi ha colpito di più è stato il suo talento nell'uno contro uno, la sua abilità nel dribbling, il suo controllo di palla. Aveva qualcosa in più rispetto agli altri. È uno dei miei ricordi più belli da allenatore, considerando da dove siamo andati a cercarlo, il suo incredibile percorso e il suo successo".

"Un po' selvaggio, con un gioco istintivo, da strada, ma con un talento innegabile su cui lavorare e da affinare", secondo Romain Chevrier, allora allenatore delle squadre Under 18 e Under 19 dell'Indre. "Aveva una resistenza nei contrasti superiore alla media per un ragazzo della sua età. Nell'U19 ha giocato un po' con me, ma principalmente in National 3 e poi in Ligue 2 perché a 17 anni era già in grado di reggere, almeno atleticamente, il livello professionistico. Era desideroso di imparare. Durante il mio periodo in accademia, era uno dei pochi con cui facevo esercizi specifici prima o dopo gli allenamenti, il mercoledì, per lavorare sulla finalizzazione, ad esempio. Ed era forse il più talentuoso di tutti!".

(La Nouvelle Republique)