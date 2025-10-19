FC Inter 1908
Fabregas replica a Tudor: “Visto che mi ha chiamato allenatore del Como gli dico…”

Botta e risposta tra Cesc Fabregas e Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto il Como battere la Juventus
Botta e risposta tra Cesc Fabregas e Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto il Como battere la Juventus. Tutto nasce da una frase del tecnico bianconero alla vigilia: "Il Como è una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati", aveva detto.

Fabregas ha replicato così: "Mi rivolgo con rispetto a 'mister Tudor', visto che sabato mi ha chiamato 'allenatore del Como'. È un grande allenatore e la Juve un club immenso. Ha detto che noi siamo un esempio e che io prendo tutti i calciatori: magari non gli hanno spiegato bene tutta la storia...".

Poi arriva la controreplica di Tudor: "Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio".

