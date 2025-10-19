Il Bologna di Vincenzo Italiano vince una partita importante nella delicata trasferta di Cagliari: decidono Holm e Orsolini

Il Bologna di Vincenzo Italiano vince una partita importante nella delicata trasferta di Cagliari. A decidere la partita sono i gol di Holm e Orsolini: il primo va a segno dopo circa mezz'ora di gioco, mentre il secondo chiude i conti a circa dieci minuti dalla fine, mettendo al sicuro il risultato che porta i rossoblù ad agganciare temporaneamente il Milan a quota 13 punti, mentre il Cagliari resta fermo a 8.

Nell'altra partita, invece, Genoa e Parma non si fanno male: finisce in pareggio e senza gol al Ferraris. Il grifone deve ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.