FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora GdS: “Bonny miglior colpo dell’anno. Pagato 25 milioni, vale già il doppio. E in Europa…”

ultimora

GdS: “Bonny miglior colpo dell’anno. Pagato 25 milioni, vale già il doppio. E in Europa…”

Bonny
L'attaccante francese ha avuto un impatto immediato con l'Inter, spazzando via tutti i dubbi sul suo conto
Fabio Alampi Redattore 

Arrivato in estate dal Parma con un solo campionato di Serie A alle spalle, Ange-Yoan Bonny sta facendo ricredere tutti quelli che nutrivano dubbi sul suo acquisto: poca esperienza, pochi gol segnati, cifra esagerata (25 milioni di euro). Oggi l'attaccante francese è già a quota 4 reti con la maglia dell'Inter, e con le sue prestazioni sta dimostrando di poter essere più di una semplice alternativa ai big Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

GdS: “Bonny miglior colpo dell’anno. Pagato 25 milioni, vale già il doppio. E in Europa…”- immagine 2
Getty Images

"Il miglior colpo dell'anno"

—  

La Gazzetta dello Sport lo esalta: "Non c'è una volta che Bonny, nelle due manifestazioni, non sia andato almeno per qualche minuto in campo. Firmando in campionato già 4 reti, accompagnate da 3 assist. È grazie a lui che l'assenza di Thuram è stata brillantemente assorbita ed è lui che probabilmente può essere già considerato il miglior colpodell'anno".

GdS: “Bonny miglior colpo dell’anno. Pagato 25 milioni, vale già il doppio. E in Europa…”- immagine 3
Getty Images

Valutazione in continua crescita

—  

"Perché quei 25 milioni che sono stati spesi in estate per acquistarlo dal Parma sono già raddoppiati, se non di più, considerando quei 22 anni appena compiuti di cui è faticoso accorgersi in campo, per forza, tecnica, intelligenza e autorevolezza. E perché se sono in tanti ancora a cercare un centravanti, è il caso anche di farsi una domanda: ma quanti in Europa hanno un attaccante di questo livello come… dodicesimo?".

Leggi anche
Marotta: “Chivu? Sorpreso dallo stupore, qualcuno evocava Mourinho. Sullo stadio…”
Inter, altro baby blindato: a breve l’ufficialità del rinnovo di Taho

© RIPRODUZIONE RISERVATA