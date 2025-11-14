Arrivato in estate dal Parma con un solo campionato di Serie A alle spalle, Ange-Yoan Bonny sta facendo ricredere tutti quelli che nutrivano dubbi sul suo acquisto: poca esperienza, pochi gol segnati, cifra esagerata (25 milioni di euro). Oggi l'attaccante francese è già a quota 4 reti con la maglia dell'Inter, e con le sue prestazioni sta dimostrando di poter essere più di una semplice alternativa ai big Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
GdS: “Bonny miglior colpo dell’anno. Pagato 25 milioni, vale già il doppio. E in Europa…”
"Il miglior colpo dell'anno"—
La Gazzetta dello Sport lo esalta: "Non c'è una volta che Bonny, nelle due manifestazioni, non sia andato almeno per qualche minuto in campo. Firmando in campionato già 4 reti, accompagnate da 3 assist. È grazie a lui che l'assenza di Thuram è stata brillantemente assorbita ed è lui che probabilmente può essere già considerato il miglior colpodell'anno".
Valutazione in continua crescita—
"Perché quei 25 milioni che sono stati spesi in estate per acquistarlo dal Parma sono già raddoppiati, se non di più, considerando quei 22 anni appena compiuti di cui è faticoso accorgersi in campo, per forza, tecnica, intelligenza e autorevolezza. E perché se sono in tanti ancora a cercare un centravanti, è il caso anche di farsi una domanda: ma quanti in Europa hanno un attaccante di questo livello come… dodicesimo?".
