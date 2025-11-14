L'attaccante francese ha avuto un impatto immediato con l'Inter, spazzando via tutti i dubbi sul suo conto

Fabio Alampi Redattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 14:16)

Arrivato in estate dal Parma con un solo campionato di Serie A alle spalle, Ange-Yoan Bonny sta facendo ricredere tutti quelli che nutrivano dubbi sul suo acquisto: poca esperienza, pochi gol segnati, cifra esagerata (25 milioni di euro). Oggi l'attaccante francese è già a quota 4 reti con la maglia dell'Inter, e con le sue prestazioni sta dimostrando di poter essere più di una semplice alternativa ai big Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

"Il miglior colpo dell'anno" — La Gazzetta dello Sport lo esalta: "Non c'è una volta che Bonny, nelle due manifestazioni, non sia andato almeno per qualche minuto in campo. Firmando in campionato già 4 reti, accompagnate da 3 assist. È grazie a lui che l'assenza di Thuram è stata brillantemente assorbita ed è lui che probabilmente può essere già considerato il miglior colpodell'anno".

Valutazione in continua crescita — "Perché quei 25 milioni che sono stati spesi in estate per acquistarlo dal Parma sono già raddoppiati, se non di più, considerando quei 22 anni appena compiuti di cui è faticoso accorgersi in campo, per forza, tecnica, intelligenza e autorevolezza. E perché se sono in tanti ancora a cercare un centravanti, è il caso anche di farsi una domanda: ma quanti in Europa hanno un attaccante di questo livello come… dodicesimo?".