Alain Taho, albanese classe 2007, è uno dei profili che più stanno catturando l'attenzione nel settore giovanile dell'Inter. Il portiere, titolare della Primavera di Carbone, si è messo in evidenza in campionato e in Youth League, con prestazioni che non sono passate di certo inosservate. Il club nerazzurro ha deciso di premiarlo: è in arrivo infatti un meritato rinnovo di contratto.
Inter, altro baby blindato: a breve l'ufficialità del rinnovo di Taho
Inter, altro baby blindato: a breve l’ufficialità del rinnovo di Taho
Il giovane portiere si sta mettendo in mostra con la Primavera di Carbone in Italia e in Youth League
L'annuncio arriverà nel giro di pochi giorni. Non sarà l'unico. E' il segnale di quanto il club creda nelle sue possibilità e si aspetti un salto avanti importante nel giro di qualche stagione. Lo stesso trattamento sarà riservato a stretto giro anche ad alcuni suoi compagni di squadra.
