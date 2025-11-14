Inter, altro baby blindato: a breve l’ufficialità del rinnovo di Taho

Alain Taho, albanese classe 2007, è uno dei profili che più stanno catturando l'attenzione nel settore giovanile dell'Inter. Il portiere, titolare della Primavera di Carbone, si è messo in evidenza in campionato e in Youth League, con prestazioni che non sono passate di certo inosservate. Il club nerazzurro ha deciso di premiarlo: è in arrivo infatti un meritato rinnovo di contratto.