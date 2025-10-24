A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Paolo Bonolis , conduttore televisivo e tifoso dell’Inter: “Capita nello sport di prendere una scoppola improvvisa, che ci sia una giornata negativa o che vada tutto al contrario, ma non deve essere una discriminante morale. Parliamo di professionisti per cui non sarà un dramma la gara col PSV. A noi quella serata storta ha pesato tanto perché era una finale di Champions, ma il Napoli ha perso una partita, può capitare.

Conte è un ottimo allenatore, lo apprezzo, mi fa ridere perché a volte è un po' paravento, ma ci sta. Quando ha pochi giocatori dice che sono pochi, quando ne ha tanti dice che sono troppi, non ha via di mezzo. A Roma si dice che mette le mani avanti per cascare dietro, ma è un’astuzia comunicativa. Chivu? Non ero scettico perché lo conosco, è una persona di grandissima simpatia, di principi e di valori. Sa affrontare le cose con leggerezza ed impegno contemporaneamente ed è l’ideale. Chivu fa un mestiere bellissimo, poi ci sono momenti difficili ed esaltanti in ogni professione".