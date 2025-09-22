Cds – Inter-Sassuolo, moviola: Dimarco rischia. Il gol annullato a Frattesi…

Il giorno dopo Inter-Sassuolo , il Corriere dello Sport analizza la direzione arbitrale di Livio Marinelli . Per l'arbitro voto 6: "Partita con qualche sbavatura per Marinelli: sarà anche più bravo ora ad accettare le review proposte dal VAR, adesso (Rocchi dixit), ma ieri sera ha lasciato per strada qualcosa, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Per sua fortuna la partita non è stata particolarmente accesa, l’ha gestita senza complicarsela. I suoi numeri: 23 falli fischiati e 3 gialli".

"Annullato per fuorigioco il gol del possibile 3-1 di Frattesi: è oltre la linea fissata da Doig al momento del primo tiro di Dimarco. Il secondo rimpallo (la tocca Thorstvedt) non conta perché la parata di Muric è un «save», dunque non una giocata. Nessun dubbio sulla rete che ha sbloccato il risultato: Barella porta via un pallone intricato dai piedi di Koné senza alcuna infrazione, regolare la posizione di Sucic. E’ tutto buono anche nell’azione che ha portato al gol Cheddira: lo tiene in gioco sicuramente Carlos Augusto ma probabilmente anche Akanji".